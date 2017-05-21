خاض فريق الأهلي، مرانًا خفيفًا، مساء الأحد، بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بجاروا الكاميرونية، بعدما كانت البعثة، قد وصلت للمدينة بعد منتصف ليل الأحد، بعد رحلة طيران، استمرت 6 ساعات.

وأدَّى لاعبو الأهلي، مرانًا لمدة ساعة، اقتصر على فقرات بدنية لفك العضلات، وتدريبات استشفائية، ورفض حسام البدري، مدرب الفريق، تطبيق أي أمور خاصة بالجمل التكتيكية، في ظل سوء أرضية ملعب التدريب.

ويخوض الأهلي، مرانه الرئيسي والأخير غدًا الإثنين؛ استعدادًا لمواجهة القطن الكاميروني، المقررة، الثلاثاء المقبل، بالجولة الثانية من دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا.

وعقد حسام البدري، جلسة مع لاعبيه، أشعل حماسهم، وطالبهم بالتركيز في لقاء القطن؛ لتحقيق الفوز.

كان الأهلي، استهل مشواره بدور المجموعات بتعادل مخيب على ملعبه، دون أهداف، مع زاناكو الزامبي.