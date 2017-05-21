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ترامب للملك سلمان: "والدك كان ليفخر بك"
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

أمام القمة الإسلامية الأمريكية

ترامب للملك سلمان: "والدك كان ليفخر بك"

2017-05-21 18:30:12
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للملك سلمان بن عبد العزيز، “إن والدك كان ليفخر بك وأنت تكمل مسيرته وتحارب الإرهاب والتطرف”.

أضاف في كلمته أمام القمة الإسلامية الأمريكية في الرياض “أقف أمامكم كممثل للعشب الأمريكي، ومعي رسالة صداقة وحب، إلي قلب العالم الإسلامي، إلي الأمة التي تخدم الحرمين الشريفين”.

وأضاف “نمد أيدينا إلي الجميع في روح تعاون وثقة، رؤيتنا هي رؤية للسلام والأمن والازدهار والرخاء، في المنطقة وفي كل العالم. وهدفنا هو تحالف من الأمم التي تتقاسم الرؤية ذاتها، ضد التطرف من أجل مستقبل مليء بالأمل.

وتابع “خلقنا حوالي مليون وظيفة، وهناك استثمارات قياسية في صناعاتنا العسكرية ستساهم في تعزيز أمننا”.

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