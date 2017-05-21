أمريكا تعترف: الصين شلّت قدرات مخابراتنا2017-05-21 18:24:37
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الأحد، أن بكين استهدفت بشكل منهجى جهود وكالة الاستخبارات الأمريكية “سى آى ايه” فى الصين، منذ 2010 وقتلت أو سجنت حوالى عشرين مصدرا سريا لمعلوماتها، ما يشكل انتكاسة للاستخبارات الأمريكية فى هذا البلد.
ونقلت الصحيفة عن عشرة مسئولين أمريكيين حاليين وسابقين طلبوا عدم كشف هوياتهم، قولهم ان عالم الاستخبارات شهد بذلك واحدة من اسوأ الانتكاسات منذ عقود.
وأضافت ان مسئولى الاستخبارات لا يعرفون ما اذا كانت الولايات المتحدة تعرضت لخيانة من قبل احد العاملين داخل السى آى ايه، ام ان الصينيين تمكنوا من اختراق نظام سرى تستخدمه الولايات المتحدة للاتصال بمصادرها السرية للمعلومات.
لكن لا شك فى ان الضرر الذى لحق بواحدة من اكثر شبكات التجسس الأمريكية فائدة، كبير. فقد قتل اكثر من عشرة من مصادرها بين 2010 و2012 بمن فيهم واحد اطلق عليه النار امام زملائه فى تحذير واضح لاى شخص يمكن ان يقوم بالتجسس.
وذكر مسؤولان أمريكيان كبيران سابقان، أن بين 18 وعشرين شخصا كانوا مصادر لمعلومات السى آى ايه فى الصين قتلوا او سجنوا. ويشكل ذلك انتكاسة كبيرة لشبكة كانت حتى فترة قريبة تعمل باعلى قدراتها منذ سنوات.
وهذه الخسائر شبيهة بحجم خسائر الولايات المتحدة فى الاتحاد السوفياتى وروسيا بسبب ما كشفه جاسوسان شهيران هما الدريش ايمز وروبرت هانسن، حسب الصحيفة.
وتجد أجهزة الاستخبارات الغربية دائما صعوبة في تطوير شبكات تجسس في روسيا والصين.
وقامت وكالة الاستخبارات المركزية بعملية تدقيق واسعة وعاجلة في الصين بعد الخسائر التي منيت بها شبكة التجسس. وقالت “نيويورك تايمز” إنه تم التدقيق في كل موظف يعمل في السفارة الأميركية في بكين في وقت ما.
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
منتخب الفراعنة.. اختيار 10 «محترفين» لمعسكر مباراة تونسSun, 21 May 2017 09:12:31 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
انتهت منذ قليل، القمة المصرية الأمريكية، التى جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
السيسي يبحث مع الرئيس العراقي خطة «تدمير داعش»Sun, 21 May 2017 09:13:01 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT
-
"دانة غاز" تتسلم 20 مليون دولار من مصر كدفعة إضافية من مستحقاتها
أعلنت شركة “دانة غاز” الإماراتية عن تسلمها دفعة إضافية من الحكومة المصرية بلغت قيمتها 20 مليون دولار، وذلك كجزء من مستحقاتها المتأخرة. وأشارت (دانة غاز) - في بيان ...Sun, 21 May 2017 11:24:16 GMT