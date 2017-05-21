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مانشستر سيتي يسحق واتفورد بخماسية في ختام البريمييرليج
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يسحق واتفورد بخماسية في ختام البريمييرليج

2017-05-21 18:22:08

حقق فريق مانشستر سيتى فوزًا كبيرًا على واتفورد بخمسة أهداف نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدورى الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

جاءت أهداف السيتي عن طريق كل من كومباني (5) وسيرجيو أجويرو هدفين (23) و(36) وفيرناندينيو (41) وجابرييل خيسوس (58).

بهذه النتيجة ينهى السيتى موسمه فى المركز الثالث برصيد 78 نقطة، ليتأهل مباشرة إلى دورى أبطال أوروبا رفقة كل من تشيلسي وتوتنهام، بينما احتل واتفورد المركز الـ16 برصيد 40 نقطة.

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