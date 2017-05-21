أجرى رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس مدحت شوشة، اليوم الأحد، جولة مفاجئة لورش التبين لعمرة وصيانة الجرارات، تفقد خلالها أقسام الورش المختلفة، برفقة نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني المهندس محمد عامر.

كما تفقد شوشة مصنع شركة النصر لفحم الكوك لتنمية نقل البضائع بالسكك الحديدية والمساهمة في نقل الفحم الحجري من ميناء الدخيلة إلى شركة النصر لصناعة الكوك ومصانع الحديد والصلب ونقل فحم الكوك إلى الإسكندرية للتصدير.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن ورش التبين الجديدة تم إنشاؤها عام 1983على مساحة 95 فدانًا شاملة الورش والأحواش، ويبلغ عدد العاملين بها حوالي 550 عاملا وفنيا ومهندسا، وتعتبر من الورش الرئيسية التي تعمل في عمرات الجرارات وعربات البضائع الخاصة بنقل الحديد الخام وفحم الكوك من المناجم بالواحات البحرية إلى مصانع الحديد والصلب ومصنع الكوك بمدينة التبين جنوب القاهرة، ويبلغ إنتاجها الشهري عَمْرَة حوالي 8 جرارات بالإضافة إلى حوالي 80 عربة بضاعة.

يأتي ذلك ضمن خطة التطوير التي تقوم بها هيئة السكك الحديدية في جميع المجالات من عربات وجرارات ونظم إشارات وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية للمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات ومواعيد القيام والوصول للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب وتقديم كل التسهيلات اللازمة.