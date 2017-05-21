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أول رد من "حماس" على تصريحات ترامب ضدها بقمة الرياض
حماس

أول رد من "حماس" على تصريحات ترامب ضدها بقمة الرياض

2017-05-21 18:17:33
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أعلنت حركة “حماس” اليوم الأحد رفضها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الحركة، بالإرهاب واعتبرت ذلك “انحيازا للاحتلال”، مؤكدة أنها حركة تحرر وطني تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وحسب “رويترز” قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس عبر صفحته على “فيس بوك” “إن هذه التصريحات مرفوضة وتشويه لسمعة مقاومة شعبنا وتحريض عليه وانحياز كامل للاحتلال الصهيوني”.

وأضاف أن “حماس حركة تحرر وطني تدافع بشكل مشروع عن حقوق الشعب الفلسطيني والإرهاب هو الكيان الصهيوني الذي يمارس القتل الجماعي بحق أبناء شعبنا وبدعم وغطاء أمريكي رسمي”.

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