نشر محمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اليمنية، عبر حسابه على “تويتر”، مقطع فيديو للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يعبر خلاله عن رأيه في القمة التي تستضيفها الرياض حاليًا.

وقال هادي لـ”آل جابر” وهما في الطريق إلى حضور أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية، إن هذا التحول الذي تقوده المملكة سيؤدي إلى نجاح أكبر للمنطقة، مشيرًا إلى أن التنظيم لها بشكل رائع، وأنها تمثل تحولًا كبيرًا على مستوى العلاقات العربية والإسلامية والأمريكية.

هذا وتشهد الرياض حاليًا، ثلاث قمم تاريخية، بدأت بقمة سعودية أمريكية، ثم خليجية أمريكية، ثم قمة عربية إسلامية أمريكية، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.