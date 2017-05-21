الجنايات تقضي بإعدام زعيم خلية إرهابية والسجن من 3 إلى 15 عاما لباقي أعضائها

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم بيومي وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم اليوم الأحد بالإعدام شنقا لزعيم خلية إرهابية وبالسجن المشدد 15 عاما لـ19 من أعضائها وبالسجن 3 سنوات لـ 15 آخرين ؛ وذلك لقيامهم بالاتصال بتنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية.

وترجع وقائع القضية إلى عام 2014 حيث وردت معلومات تفيد أن مجموعة من الإرهابيين كونوا فيما بينهم خلية عنقودية على اتصال بتنظيم داعش وأنه تم تدريبهم في دول سوريا والعراق وتركيا على حرب العصابات واستهداف المنشآت العسكرية والحيوية والشخصيات العامة.

وأكدت التحريات التي قام بها ضباط الأمن الوطني صحة تلك المعلومات فتم رصد تحركاتهم وضبطهم جميعا في مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة ومبالغ مالية كبيرة.