شدد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن مصر ليست دولة بوليسية، ولن تكون كذلك، مشيرًا إلى أنهم يعاقبون المخالف بالقانون.

وقال في حواره ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفية شيحة ومنى عبدالغني وسهير جوده على شاشة “سي بي سي”، اليوم الأحد، “الجهاز مبيهزرش، ومبيسبش حق المصريين”، مقترحًا أن يكون يوم 1 ديسمبر هو يوم حماية المستهلك.