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"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 12.2 مليار جنيه
سندات وسوق المال

"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 12.2 مليار جنيه

2017-05-21 17:43:47
محيط

طرحت وزارة المالية اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 250ر12 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية - عبر موقعها الإلكتروني - أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 250ر6 مليار جنيه ، بمتوسط عائد 493ر19%، فيما بلغ أعلى عائد 539ر19%، وسجل أقل عائد 652ر16%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 709ر19%، في حين سجل أقصى عائد 741ر19%، وأقل عائد 999ر18%.

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