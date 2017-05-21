مازح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء استقباله له اليوم الأحد في الرياض، بسؤاله عن ذقنه، مما أضحك الحريري الذي يمثل لبنان في القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض.

وأظهر البث المباشر الملك سلمان وهو يشير أثناء حديثه للحريري إلى لحيته، فيما يرد رئيس الوزراء اللبناني ضاحكًا في ما يبدو كأنه قبول بمزحة العاهل السعودي.

ويرتبط الحريري مع السعودية بعلاقات سياسية جيدة على خطى والده الراحل رفيق الحريري، كما أن لرئيس الوزراء اللبناني وعائلته روابط اقتصادية كبرى في المملكة أبرزها شركة سعودي أوجيه.

ووصل الحريري مساء أمس السبت إلى العاصمة الرياض، لترؤس الوفد اللبناني في مؤتمر القمة العربية الإسلامية- الأمريكية الذي ينعقد هذا الوقت في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.