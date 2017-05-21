أذاع برنامج «الجدعان» المذاع على قناة «القاهرة والناس2» تقريرًا عن منزل مهجور يمتلكه الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمنطقة الصالحية، كان قد شيده في عام ١٩٨١ من أجل أن يتابع عن قرب مدينة الصالحية التي سعى في أن تكون نموذج تنموي كبير في مجال الزراعة، حتى وقعت حادثة اغتياله.

وقال الإعلامي «محمد غانم» مقدم البرنامج إن مزارعى الصالحية حققوا حلم الرئيس السادات، ويحلمون بزيارة خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعاينة النموذج التنموي الكبير، مطالبين بتطبيق نموذج المدينة بالمناطق الجديدة التي وقع عليها الاختيار ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان منها الفرافرة، وغرب «غرب المنيا».

وأضاف أن المنزل عبارة عن 3 طوابق قامت بتصميمه شركة المقاولين العرب، ويقوم بحراسته عدد من المزارعين الذين يعملون بمشروع الصالحية بشكل تطوعي وفاءًا لتاريخ السادات، وقد تم إلغاء مهبط الطائرات واستبداله أرضه بزراعة محاصيل القمح والذرة والبنجر.