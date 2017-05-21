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لماذا اختار ترامب السعودية كأول زيارة له بدلا من إسرائيل؟
الدكتور سعيد اللاوندي، أستاذ العلاقات الدولية،‎

لماذا اختار ترامب السعودية كأول زيارة له بدلا من إسرائيل؟

2017-05-21 17:36:57
كتب - متابعات

قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه يجب الاعتراف بكون عقد القمم الثلاث “السعودية الأمريكية والخليجية الأمريكية والعربية الإسلامية الأمريكية” في الرياض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نجاح دبلوماسي لدولة السعودية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان” المذاع على شاشة “الحياة”، اليوم الأحد، أن اختيار ترامب زيارة السعودية كأول محطة له خارج البلاد بدلا من إسرائيل كما كان في السابق مؤشر على التغيير الكامل في الاستراتيجية الخاصة بأمريكا، حيث تعتبر تدشين لعلاقات جديدة بين أمريكا والعالم العربي والإسلامي.

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