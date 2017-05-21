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انتخاب أردوغان رئيسا للحزب الحاكم في تركيا
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الايراني حسن روحاني

انتخاب أردوغان رئيسا للحزب الحاكم في تركيا

2017-05-21 17:36:20
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أعاد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم الأحد، انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيسا للحزب بعد استقالته فور انتخابه رئيسا للبلاد في عام 2014.

وأيد 1370 مندوبا من حزب العدالة والتنمية يمثلون 81 مدينة تركية طلب أردوغان عودته لمقاعد الحزب، مستفيدا من التعديلات الدستورية التي سمحت له بالحفاظ على علاقاته مع حزبه بعدما كان الأمر محظورا قبل الاستفتاء الشعبي الذي جرى الشهر الماضي.

وأعرب أردوغان، في كلمة بعد انتخابه رئيسا للحزب، عن أمله في أن يكون هذا المؤتمر طريقا ووسيلة في تعزيز الديمقراطية التركية، موجها التحية والشكر لكل من شارك بالمؤتمر من الداخل والخارج وأعضاء الحزب في جميع المدن التركية.

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