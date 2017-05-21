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"الآثار": مراسم لاستقبال السرير الجنائزي لتوت عنخ آمون
معرض توت عنخ امون

"الآثار": مراسم لاستقبال السرير الجنائزي لتوت عنخ آمون

2017-05-21 17:39:05

تقيم وزارة الآثار مراسم استقبال السرير الجنائزي الخاص بالملك توت عنخ امون وعجلته الحربية، وذلك في تمام الساعة الخامسة من عصر بعد غد الثلاثاء، بمركز ترميم المتحف المصري الكبير بميدان الرماية.

وكان السرير والعجلة قد تم عرضهما بالمتحف المصري بالتحرير منذ اكتشافهما داخل مقبرة الملك توت عنخ آمون عام 1922 بوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر.

وفي إطار أعمال نقل الأثاث الجنائزي الخاص بالفرعون الذهبي إلى المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه جزئيا في عام 2018، قام فريق عمل مصري ياباني برئاسة عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي بالمتحف الكبير، والدكتور حسين كمال مدير عام الشئون الفنية، بأعمال الترميم الأولي للسرير الجنائزي والعجلة الحربية وتغليفهما بالمتحف المصري بالتحرير.

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