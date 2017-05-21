طرح رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، اليوم الأحد، أسماء للمرشحين في مناصب رئيسية في مجلس وزرائه.

وذكرت الإذاعة الكورية “كي بي إس” أن مون رشح مون رئيس جامعة أجو “كيم دونج يون” في منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية.

كما عين الرئيس المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “كانج كيونج هوا” لتولي وزارة الخارجية.

وتم أيضًا تعيين “تشونج إيوي يونج” السفير السابق لكوريا الجنوبية لدى جنيف، رئيسًا لمكتب الأمن الوطني.