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ليفربول يعود للمشاركة الأوروبية بثلاثية في ميدلسبره بختام الليجا
ليفربول

ليفربول يعود للمشاركة الأوروبية بثلاثية في ميدلسبره بختام الليجا

2017-05-21 18:14:27
وكالات

استطاع فريق ليفربول أن يحجز مقعداً أوروبيا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه بثلاثية نظيفة على نظيره ميدلسبره الهابط اليوم الأحد رغم أنه سيضطر للعب في الدور التمهيدي الأخير عقب احتلاله المركز الرابع في الدوري الانجليزي الممتاز بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي.

ودخل ليفربول المباراة وهو بحاجة للفوز من أجل ضمان التأهل لبطولة المستوى الأول للأندية في أوروبا وبدأ فريق المدرب يورجن كلوب منفعلا في البداية لكن التوتر زال قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عندما سجل الهولندي جورجينو فينالدم الهدف الأول بعد تمريرة ذكية من روبرتو فيرمينو.

وفي الشوط الثاني أضاف فيليب كوتينيو هدفا ثانيا بتسديدة رائعة من ركلة حرة ثم سجل آدم لالانا الهدف الثالث.

واعتقد ميدلسبره أنه يجب أن يحصل على ركلة جزاء والنتيجة ما زالت التعادل بدون أهداف لكنه أنهى الموسم وهو أضعف هجوم في الدوري برصيد 27 هدفا.

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