أجرت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، اختبارا جديدا لإطلاق صاروخ بالستي قطع مسافة 500 كم، رغم التحذيرات الدولية المتكررة لبيونج يانج من مواصلة التجاربة الصاروخية والنووية.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهايد سوجا، في مؤتمر صحفي طارئ، إن كوريا أطلقت صاروخا بالستيا عند حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لليابان، مضيفا أنه من المرجح أن يكون الصاروخ قد سقط في البحر خارج منطقتها الاقتصادية الخالصة، بحسب وكالة الأنباء اليابنية “كيودو”.

من جانبها، أكدت هيئة الأركان في كوريا الجنوبية إطلاق صاروخ بالستي كوري شمالي قطع مسافة 500 كم، وعقدت كل من سول وطوكيو اجتماعات طارئة لمجلس الأمن القومي.

وقال مسئولون في اليابان كوريا الجنوبية إنهم يعملون حاليا على تحديد نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه بالإضافة إلى بعض التفاصيل الأخرى، لكنهم رجحوا أنه ليس عابرا للقارات، فيما قال مسئولين أمريكيين أن الصاروخ المطلق هو نفس نوع الصاروخ متوسط المدى الذي أطلقته بيونج يانج في فبراير الماضي، والذي قطع مسافة 500 كم أيضا قبل السقوط في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، بحسب “كيودو”.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليابانية أن الأخيرة تقدمت باحتجاج إلى كوريا الشمالية عبر قنوات دبلوماسية.

وتأتي التجربة الأخيرة بعد أسبوع فقط من اختبار كوريا الشمالية لصاروخ بالستي متوسط إلى طويل المدى حلق لمسافة نحو 800 كلم.