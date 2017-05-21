أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، تعيين 5 كرادلة جدد، ليرفع بذلك عدد منتخبي البابا إلى 121.

ويأتي قرار البابا إثر شغور مناصب الكرادلة، نتيجة الوفاة أو لأسباب أخرى، ما استدعى تعيين كرادلة جدد.

والكرادلة الجدد هم : جان زيربو من مالي، وخوان خوسيه أوميلا من إسبانيا، وأندرس أبوريليوس من السويد، ولويس ماري لينغ من لاوس، وغريغوريو روزا تشافيز من السلفادور.

ونقلت إذاعة الفاتيكان عن البابا فرانسيس قوله إن “انتماء الكرادلة إلى مناطق مختلفة من العالم يجسد شمولية الكنيسة المنتشرة في جميع أنحاء الأرض ويؤكد انتماء الكاردينال لكنيسة روما”.

والكاردينال هو أعلى رتبة كنسية كاثوليكية، يتم تعيينه من بابا الفاتيكان، ليصبح على الفور عضواً في “مجمع الكرادلة”، مهمته انتخاب بابا جديد في حال تنحي أو وفاة البابا.

ويصل مجموع من ينتخب البابا بعد التعيينات الجديدة إلى 121 كاردينالاً وهو أكبر عدد مسجل منذ قيادة البابا الأسبق بولس السادس (1963 وحتى 1978) حينما بلغ المجموع 120 كاردينالاً.