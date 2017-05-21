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ميلان يهزم بولونيا بثلاثية ويعود للظهور الأوروبي
اي سي ميلان

ميلان يهزم بولونيا بثلاثية ويعود للظهور الأوروبي

2017-05-21 17:20:53
محيط - أحمد عبد الخالق

عاد إيه سي ميلان رسميًا للمشاركة في البطولات القارية بعد 3 أعوام من الغياب وذلك بعد الفوز على بولونيا بثلاثة أهداف دون رد مستغلاً تعثر مطارده فيورنتينا مساء السبت أمام نابولي.

الفوز رفع رصيد الميلان إلى 63 نقطة في المركز السادس فيما توقف رصيد فيورنتينا عند 59 نقطة في المركز السابع وذلك قبل جولة واحدة من النهاية وهو ما يعني استحالة اللحاق به حسابيًا ليصبح المركز السادس في اّمان.

ميلان استغل فوز يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا ليصبح المركز السادس مؤهلاً لبطولة الدوري الأوروبي وذلك لضمان يوفنتوس المشاركة في دوري الأبطال بوصفه بطلاً للدوري الإيطالي ليعود ميلان مجددًا للبطولات الأوروبية بعد 3 سنوات من الغياب.

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