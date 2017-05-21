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سانت كاترين تستقبل 385 سائحا من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة
دير سانت كاترين

سانت كاترين تستقبل 385 سائحا من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة

2017-05-21 17:30:57

استقبلت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء 385 سائحا من جنسيات مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية من بينهم 80 سائحا هنديا و50 سائحا مكسيكيا و75 مصريا.

صرح بذلك اليوم “الأحد” مصدر مسئول بقطاع السياحة بالمحافظة ، موضحا أن جولات السائحين تضمنت زيارة دير سانت كاترين الذي يضم الكنيسة الكبرى وكنيسة العليقة المقدسة وكنيسة الجماجم والمسجد الفاطمي ومتحف الدير وزيارة جبل موسى وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح ومنطقة وادي حبران التي تحمل نقوشا سيناوية قديمة وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية إلى جانب قضائهم وقتا ممتعا في المخيمات البدوية.

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