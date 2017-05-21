الصين تشارك بوفد رفيع المستوى في المنتدى الاقتصادي الدولي بروسيا الشهر القادم2017-05-21 17:41:04
أعلنت الصين أنها ستشارك بوفد رفيع المستوى في المنتدى الاقتصادي الدولي السنوي الذي تستضيفه روسيا في أوائل الشهر القادم في مدينة سانت بطرسبرج، تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ - في تصريح اليوم الأحد - إن هذا الحدث المقام في الفترة من 1 حتى 3 يونيو القادم، هو منتدى دولي معروف، يركز على قضايا رئيسية مثل الظروف الاقتصادية والمالية العالمية.
وأضافت أن الصين تولي اهتماما كبيرا لهذا المحفل الدولي السنوي وأنها في الأعوام الأخيرة، دأبت على إرسال وفود رفيعة المستوى إليه، وتعتزم أن تفعل نفس الشيء هذا العام، وتشجع الشركات البارزة ورجال الأعمال على المشاركة فيه بنشاط.
وأوضحت أن الصين تعتقد أن المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرج سوف يصبح منصة مجزية للجانبين، لتعزيز التعاون العملي.
وأشارت “هوا” إلى مستوى العلاقات والتعاون بين البلدين، وأن هناك نقاط مشتركة بين الاستراتيجية الاقتصادية الروسية، ومبادرة الحزام والطريق المقترحة من قبل الصين، حيث توصلت بكين وموسكو في شهر مايو 2015 إلى توافق استراتيجي حول مواءمة مبادرة الحزام والطريق مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهو التوافق الذي لقي دعما وتأييدا من أعضاء الاتحاد الآخرين.
ونوهت أنه وعلى مدى - العامين الماضيين - تم الاضطلاع بأعمال المواءمة بين المبادرة والاتحاد على نحو مطرد، وتم خلالها إحراز تقدم ملحوظ، وفي المرحلة المقبلة، تود الصين أن تعمل مع روسيا لمواصلة المضي قدما في التعاون في مجال الموائمة، حتى يمكن تحقيق نتائج أكثر عملية.
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
منتخب الفراعنة.. اختيار 10 «محترفين» لمعسكر مباراة تونسSun, 21 May 2017 09:12:31 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
انتهت منذ قليل، القمة المصرية الأمريكية، التى جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
السيسي يبحث مع الرئيس العراقي خطة «تدمير داعش»Sun, 21 May 2017 09:13:01 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT
-
"دانة غاز" تتسلم 20 مليون دولار من مصر كدفعة إضافية من مستحقاتها
أعلنت شركة “دانة غاز” الإماراتية عن تسلمها دفعة إضافية من الحكومة المصرية بلغت قيمتها 20 مليون دولار، وذلك كجزء من مستحقاتها المتأخرة. وأشارت (دانة غاز) - في بيان ...Sun, 21 May 2017 11:24:16 GMT