قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن 93% من ضحايا الإرهاب مسلمون، وهذا يعني أننا نواجه كارثة أمنية وإسلامية في المنطقة، ولا أصف هذا إلا بالمعاناة، ولا بد من العمل على حلها.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر القمة العربية الإسلامية الأمريكية، أن المملكة العربية السعودية هي مكان يحتوي على أماكن شريفة يأتي إليها ملايين المسلمين من كل مكان في العالم لأداء شعائر الحج.

وأوضح ترامب، أن مركز مكافحة الإرهاب يمثل إعلانا واضحا بأن على الدول الإسلامية أخذ الدور الريادي بمكافحة الإرهاب.