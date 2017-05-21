توتنهام يسحق هال «المحمدي» بسباعية.. و«صبحي» يشارك في فوز ستوك سيتي2017-05-21 18:13:53
اكتسح سحق فريق توتنهام نظيره هال سيتي، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى أحمد المحمدى، بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.
وشهد اللقاء وجود النجم المصري أحمد المحمدي، المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك بداية من الدقيقة 72،
وسجل أهداف توتنهام، هارى كين “هاتريك”، وديلى آلى وبن دافيز، وفيكتور وانياما، وتوبى الديرفيريلد “هدف” فى الدقائق 11 و13 و47 و69 و72 و84 و87 على التوالي، بينما سجل هدف هال سيتى الوحيد عمر نياسى فى الدقيقة 66 من عمر المباراة.
هذا الفوز رفع رصيد توتنهام إلى 86 نقطة فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما توقف رصيد هال سيتى عند 34 نقطة فى المركز الثامن عشر وتأكد هبوطه لدورى الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”.
حقق فريق ستوك سيتي فوزاً معنويا على نظيره ساوثهامبتون بهدف دون رد في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، ضمن الجولة الـ 38 من المسابقة.
وشهد اللقاء مشاركة النجم المصري رمضان صبحي، في المباراة كاملة.
جاء الشوط الأول متوسط المستوى، شهد بعد اللمحات الفنية من جانب رمضان صبحى الذى تواجد فى التشكيلة الأساسية لفريق ستوك سيتى وذلك للمرة الأولى منذ الأول من أبريل الماضى.
وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب بيتر كراوتش في الدقيقة 60، في حين حصل رمضان صبحي على إنذارا في الدقيقة 67 فيما قدم أداءاً جيداً له.
ويحتل ستوك سيتى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 41 نقطة، بينما يحتل المركز الثامن برصيد 46 نقطة.
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