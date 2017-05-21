خادم الحرمين يشدد على أهمية العمل من أجل مكافحة الإرهاب2017-05-21 17:05:29
شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأحد على أهمية العمل من أجل مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابعه والوقف بحسم للتصدي لهذه الآفة الخطيرة..قائلا :”إن مسؤوليتنا أمام شعوبنا والعالم أجمع أن نقف متحدين لمحاربة قوى الشر والتطرف امتثالا لأوامر الدين الإسلامي الحنيف”.
وأكد الملك سلمان - في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية - على أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب في القمة تظهر جليا مدى اهتمام واشنطن بالمنطقة ، وحرصه على توثيق التعاون والاستمرار في ترسيخ المواقف في مختلف المجالات.
وقال : “إن الدول العربية والإسلامية المجتمعة اليوم والتي يبلغ عددها 55 دولة ويتجاوز عدد سكانها المليار ونصف المليار نسمة تعد شريكا مهما في محاربة قوى التطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والسلم العالمي”.
وأضاف : “نجتمع اليوم في هذه القمة لنعبر عن الجدية في اتخاذ الخطوات الحثيثة لتعزيز شراكة حقيقة مع الولايات المتحدة والدول الصديقة وما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الامن والتنمية وهو ما يؤكده الدين الإسلامي الحنيف”.
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