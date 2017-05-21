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ترامب: السعودية تشتري من أمريكا سلاحا بـ 110 مليارات دولار
دونالد ترامب

ترامب: السعودية تشتري من أمريكا سلاحا بـ 110 مليارات دولار

2017-05-21 17:02:50
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السعودية سوف تشتري من أمريكا سلاحا بقيمة 110 مليارات دولار، وفق الاتفاقات التي تم إبرامها خلال زيارته للعاصمة الرياض.

وأوضح خلال كلمته بقمة الرياض: “سوف نناقش في هذه القمة المصالح المشتركة، وأن نسعى للتوافق على هدف واحد يسمو على أي هدف آخر، وهو قطع دابر الإرهاب”.

وأضاف: “لا ينبغي أن تنتظر دول الشرق الأوسط من الولايات المتحدة أن تحارب الإرهاب نيابة عنها، فالإرهابيون لا يعبدون الله ولكنهم يعبدون الموت، وإذا لم نقم بشيء إزاء الإرهاب المنظم سوف يستمر تدمير الحياة”.

وتابع: “ليس التاريخ فقط ما سيحكم علينا إذا لم نقاوم الإرهاب، بل سيحكم علينا الله، وهي معركة مع مجرمين، معركة بين شر وخير”.

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