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ترامب: إيران وحزب الله والقاعدة يستغلون الإسلام لأهداف سياسية
ترامب في السعودية

ترامب: إيران وحزب الله والقاعدة يستغلون الإسلام لأهداف سياسية

2017-05-21 17:00:35
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح صفحة جديدة للشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية قائلا: “شرف لي أن استقبل من قبل مستضيفين كرام في السعودية ولطالما سمعت عن عظمة هذه الدولة، ولكن كلماتي لا تكفي للتعبير”.

وأوضح خلال كلمته بالقمة الأمريكية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض أن إيران وحزب الله والحوثيين والقاعدة يستغلون الإسلام لأهداف سياسية”.

وقال موجها كلمته للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز: “الملك عبد العزيز هو من أطلق الشراكة الدائمة بين أمريكا والسعودية، وسيكون فخورا بكم لأنكم تواصلون رعاية تركته”.

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