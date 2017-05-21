تجربة طوارئ حية بمطار الأقصر2017-05-21 16:57:19
شهد مطار الأقصر الدولي، اليوم الأحد، تجربة طوارئ حية متسعة النطاق لرفع كفاءة العاملين على مجابهة أى طارئ والاستعداد المبكر لمواجهة أي خطر.
حضر التجربة، رئيس الشركة المصرية للمطارات اللواء طيار محمد سلام، ومساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد اللواء عبد الباسط دنقل، ومدير الأمن اللواء عصام الحملي، ومدير المطار اللواء طيار هاني عبد الحميد رمزي.
وأجريت تجربة الطوارئ، وفقا لخطة تتضمن وجود قنبلة داخل طائرة، وطلب قائدها تحويل المسار والهبوط الاضطراري، وبعد وصولها إلى المنطقة المعزولة وأثناء إخلاء الركاب حدث اشتغال حريق بالجزء الخلفي من الطائرة أدى لحدوث وفيات وإصابات بين الركاب والسيطرة علي الحريق وتقديم الرعاية الطبية لهم، وأثناء عمل التفتيش الأمني للحقائب تم العثور على قنبلة وتم التعامل معها واتخاد الإجراءات القانونية مع تفعيل المراكز اللازمة لاستكمال الخدمات للركاب والأهالي، وبعد الانتهاء من الفحص الفني تم إعلان عودة الوضع الطبيعي للتشغيل.
وتهدف التجربة إلى تفعيل واختيار طريقة الطوارئ، وإدارة الأزمة للمطار، وزيادة القدرة على مواجهة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة، إضافة إلى تحقيق التكامل والتعاون المستمر بين كل الأجهزة بالمطار والجهات المعنية، وقياس قدرة الأفراد والاطمئنان على مواجهة أي حالات طوارئ قد تحدث حسب تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) والتي تحكم بإجراء تجربة الطوارئ كل عامين، حيث أقيمت التجربة الأخيرة عام 2015.
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