صورة للملك سلمان مع حارسه الشخصي تثير الجدل2017-05-21 16:55:32
أثارت صورة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز انتباه المراسلين المشاركين في تغطية قمة الرياض.
ورصد ستيفن هيرمين مدير مكتب قناة “فوكس نيوز” الأمريكية في البيت الأبيض عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك وهو يقوم بإجراء سريع أمر به الملك سلمان قبل وصول الرئيس دونالد ترامب بقليل.
ونادى الملك سلمان حارسه الشخصي لتغيير حذائه قبل قليل من وصول الرئيس الأمريكي للاجتماع بالعاهل السعودي، ونشرت وكالة “رويترز” صورا للملك سلمان وهو ينتعل حذاءين مختلفين، أحدهما مفتوح والآخر مغلق.
وبدأ الرئيس الأمريكي، السبت، زيارة تاريخية إلى المملكة العربية السعودية لمدة 3 أيام تتضمن قمة أمريكية خليجية وقمة إسلامية أمريكية، ويجري خلالها ترامب العديد من اللقاءات مع زعماء الدول العربية والإسلامية.
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT
-
منتخب الفراعنة.. اختيار 10 «محترفين» لمعسكر مباراة تونسSun, 21 May 2017 09:12:31 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
انتهت منذ قليل، القمة المصرية الأمريكية، التى جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
"دانة غاز" تتسلم 20 مليون دولار من مصر كدفعة إضافية من مستحقاتها
أعلنت شركة “دانة غاز” الإماراتية عن تسلمها دفعة إضافية من الحكومة المصرية بلغت قيمتها 20 مليون دولار، وذلك كجزء من مستحقاتها المتأخرة. وأشارت (دانة غاز) - في بيان ...Sun, 21 May 2017 11:24:16 GMT
-
انفراجة.. في أزمة أسعار الحج السياحي - محيط
أكد يحيي راشد وزير السياحة حرص الوزارة علي عدم المساس بمحدودي الدخل من المعتمرين والحجاج. وتقديم برامج العمرة والحج بأسعار لا مغالاة فيها. قال راشد…Sat, 20 May 2017 12:29:05 GMT