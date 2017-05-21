أثارت صورة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز انتباه المراسلين المشاركين في تغطية قمة الرياض.

ورصد ستيفن هيرمين مدير مكتب قناة “فوكس نيوز” الأمريكية في البيت الأبيض عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك وهو يقوم بإجراء سريع أمر به الملك سلمان قبل وصول الرئيس دونالد ترامب بقليل.

ونادى الملك سلمان حارسه الشخصي لتغيير حذائه قبل قليل من وصول الرئيس الأمريكي للاجتماع بالعاهل السعودي، ونشرت وكالة “رويترز” صورا للملك سلمان وهو ينتعل حذاءين مختلفين، أحدهما مفتوح والآخر مغلق.

وبدأ الرئيس الأمريكي، السبت، زيارة تاريخية إلى المملكة العربية السعودية لمدة 3 أيام تتضمن قمة أمريكية خليجية وقمة إسلامية أمريكية، ويجري خلالها ترامب العديد من اللقاءات مع زعماء الدول العربية والإسلامية.