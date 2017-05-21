ترامب: الكلمات لا تكفي للتعبير عن عظمة السعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن اليوم يبدأ فصل جديد من العلاقات الأمريكية السعودية، مضيفا: “الكلمات لا تكفي للتعبير عن عظمة المملكة”.

وأضاف “ترامب” خلال كلمته بالقمة الإسلامية الأمريكية بالرياض “نهدف لتحقيق السلام والرخاء والأمن في المنطقة وكل العالم.. هدفي تعزيز العلاقات مع الدول المختلفة بهدف تحقيق السلام”، مضيفا: “القمة ستساهم في تعزيز أمن حلفائنا”.

وانطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية، الأحد، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بحضور أكثر من 50 من قادة الدول.