ملك السعودية يتعهد بمحاربة قوى الشر أمام القمة العربية الأمريكية2017-05-21 16:48:57
قال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، إن الوفود المشاركة بالقمة العربية الأمريكية تمثل مليار ونصف مليار نسمة.
وأكد خلال كلمته، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمقر انعقاد أعمال القمة الخليجية الأمريكية بالرياض، أنه يتعهد بمحاربة قوى الشر أمام القمة العربية الأمريكية.
وتعقد بالمملكة العربية السعودية 3 قمم، أولها قمة تشاورية خليجية يشارك فيها قادة دول الخليج، فضلًا عن قمة خليجية أمريكية لترامب وقادة الخليج، وقمة «عربية إسلامية أمريكية» بين ترامب وقادة 55 دولة عربية وإسلامية بحضور الرئيس السيسي.
واختارت المملكة شعار «العزم يجمعنا» على أساس مفاده «أنه في الوقت الذي نجمع فيه العالم لمحاربة التطرف والإرهاب نعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي على تحسين المستوى المعيشي لأبناء أمتنا وتقوية اقتصادنا المشترك».
ومن المقرر أن تشهد القمم افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، الذي يسعى لمكافحة الفكر المتطرف ومنع انتشار الأفكار المتطرفة من خلال تعزيز التسامح والتعاطف ودعم نشر الحوار الإيجابي.
وفي اليوم نفسه يعقد منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بمشاركة نخبة من الباحثين ومراكز الدراسات والبحوث الهادفة إلى إنتاج ونشر العمل الأكاديمي وإثراء الحياة الثقافية والفكرية في المملكة.
ويعقد المنتدى برعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ويبحث المنتدى في طبيعة الإرهاب والتطرف.
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
منتخب الفراعنة.. اختيار 10 «محترفين» لمعسكر مباراة تونسSun, 21 May 2017 09:12:31 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
انتهت منذ قليل، القمة المصرية الأمريكية، التى جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
السيسي يبحث مع الرئيس العراقي خطة «تدمير داعش»Sun, 21 May 2017 09:13:01 GMT
-
"دانة غاز" تتسلم 20 مليون دولار من مصر كدفعة إضافية من مستحقاتها
أعلنت شركة “دانة غاز” الإماراتية عن تسلمها دفعة إضافية من الحكومة المصرية بلغت قيمتها 20 مليون دولار، وذلك كجزء من مستحقاتها المتأخرة. وأشارت (دانة غاز) - في بيان ...Sun, 21 May 2017 11:24:16 GMT