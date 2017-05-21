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ملك السعودية يتعهد بمحاربة قوى الشر أمام القمة العربية الأمريكية
ترامب يصل الى السعودية ويلتقي الملك سلمان بن عبدالعزيز

ملك السعودية يتعهد بمحاربة قوى الشر أمام القمة العربية الأمريكية

2017-05-21 16:48:57

قال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، إن الوفود المشاركة بالقمة العربية الأمريكية تمثل مليار ونصف مليار نسمة.

وأكد خلال كلمته، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمقر انعقاد أعمال القمة الخليجية الأمريكية بالرياض، أنه يتعهد بمحاربة قوى الشر أمام القمة العربية الأمريكية.

وتعقد بالمملكة العربية السعودية 3 قمم، أولها قمة تشاورية خليجية يشارك فيها قادة دول الخليج، فضلًا عن قمة خليجية أمريكية لترامب وقادة الخليج، وقمة «عربية إسلامية أمريكية» بين ترامب وقادة 55 دولة عربية وإسلامية بحضور الرئيس السيسي.

واختارت المملكة شعار «العزم يجمعنا» على أساس مفاده «أنه في الوقت الذي نجمع فيه العالم لمحاربة التطرف والإرهاب نعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي على تحسين المستوى المعيشي لأبناء أمتنا وتقوية اقتصادنا المشترك».

ومن المقرر أن تشهد القمم افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، الذي يسعى لمكافحة الفكر المتطرف ومنع انتشار الأفكار المتطرفة من خلال تعزيز التسامح والتعاطف ودعم نشر الحوار الإيجابي.

وفي اليوم نفسه يعقد منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بمشاركة نخبة من الباحثين ومراكز الدراسات والبحوث الهادفة إلى إنتاج ونشر العمل الأكاديمي وإثراء الحياة الثقافية والفكرية في المملكة.

ويعقد المنتدى برعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ويبحث المنتدى في طبيعة الإرهاب والتطرف.

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