أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رفضه استغلال الإسلام كغطاء للمذهبية والتطرف كما يفعل النظام الإيراني والجماعات التابعة له مثل حزب الله والحوثيين، حسب اتهامه لهم.

وأوضح خلال كلمته بالقمة الأمريكية الإسلامية المنعقدة في الرياض: “لن نتساهل في محاكمة أي شخص يمول الإرهاب، متهما النظام الإيراني بتشكيل رأس حربة الإرهاب العالمي منذ ثورة الخميني عام 1979 وحتى اليوم”.

واتهم الملك، إيران بالتدخل بالشئون الداخلية للدول الأخرى وضرب القانون الدولي عرض الحائط ورفض العيش المتبادل، مؤكدا: “لا نأخذ شعب بجريرة النظام ونحترم ونقدر الشعب الإيراني، وكانت السعودية وما تزال وستبقى قبلة الإسلام والمسلمين”.

وأضاف: “نقول لإيران لقد فاض بنا الكيل جراء الممارسات العداونية في اليمن وباقي دول المنطقة”.