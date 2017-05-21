السيسي يؤكد حرص مصر على استعادة استقرار العراق2017-05-21 16:49:28
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العراق يمثل حجر زاوية للأمن القومي العربي، مؤكداً حرص مصر على مساندة جميع الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار فى هذا البلد العربى الشقيق.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته فى الرياض مع الرئيس العراقي “فؤاد معصوم”.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز العلاقات المتميزة والقوية التي تربطها بالعراق، مشيراً إلى الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة العراق على كامل أراضيه.
ومن جانبه، أكد الرئيس العراقي على متانة ورسوخ العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى حرص بلاده على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر فى مختلف المجالات، ومرحباً في هذا الصدد بما شهدته العلاقات من زخم خلال الفترة الماضية. كما أعرب رئيس العراق عن خالص تقديره لمواقف مصر الداعمة لبلاده، مشيدا بدورها المحوري باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في العالم العربي، وداعمة لوحدة الصف والتضامن العربي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض آخر التطورات على الساحة العراقية، ولاسيما العمليات العسكرية الجارية لتحرير مدينة الموصل، حيث أشار الرئيس معصوم إلى التفاف كافة أطياف الشعب العراقى حول جيشه من أجل إعلاء المصلحة الوطنية والقضاء على تنظيم داعش.
ورحب الرئيس السيسي بالتقدم المحرز فى هذا الصدد، مؤكداً دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية تعزز من جهود التنمية والاستقرار، فضلاً عن مساندة الحكومة العراقية في جهودها للقضاء على التطرف والإرهاب، بما يفسح الطريق للمضي قدما في سبيل عملية إعادة الإعمار.
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