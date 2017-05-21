ترامب للدول الإسلامية: "لن نقضي على الإرهاب من دونكم"2017-05-21 16:43:47
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الإسلامية إلى تقاسم عبء محاربة الإرهاب مع الولايات المتحدة بصورة عادلة.
وجاء في مقاطع من كلمة ترامب يتوقع أن يوجهها إلى العالم الإسلامي أثناء زيارته إلى المملكة العربية السعودية، نشرها البيت الأبيض، اليوم الأحد: “بإمكاننا التغلب على هذا الشر إذا كانت قوى الخير موحدة ومتينة، وإذا أخذ كل من المجتمعين هنا على عاتقه قسطا عادلا وحمل جزءا من العبء (مكافحة الإرهاب)”.
كما أشار ترامب، في كلمته، إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لحل مشكلات المنطقة بالقوة العسكرية، وتوصي دول المنطقة بأن لا تنتظر حتى تحل واشنطن مشكلاتها. ويقول الرئيس الأمريكي: “إن الشراكات التي أسسناها ستدعم تقدم الأمن عبر بسط الاستقرار وليس عبر أعمال تدمير جذري..سنبحث عن إصلاحات تدريجية حيث يكون ذلك ممكنا..لا يمكن لدول الشرق الأسوط أن تنتظر حتى تسحق القوة الأمريكية أعداءها، إنما على دول الشرق الأوسط أن تقرر ما هو المستقبل الذي تريده لنفسها”.
وبحسب ترامب، فإن الولايات المتحدة تتطلع إلى إنشاء “تحالف أمم” في مواجهة الإرهاب، كما أعلن أن واشنطن لن تملي إرادتها على دول المنطقة. وأكد الرئيس الأمريكي أن مكافحة الإرهاب ليست “صراعا بين أديان أو طوائف أو حضارات”، إنما هي “معركة بين قوى الخير والمجرمين الهمجيين”.
كما دعا ترامب الدول الإسلامية إلى محاربة التمييز، مشيرا إلى أن الحرب على الإرهاب تقتضي وحدة الصف ضد “قتل المسلمين الأبرياء وقمع النساء ومطاردة اليهود وذبح المسيحيين”.
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