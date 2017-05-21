233.5 مليون جنيه لإنهاء أعمال طريق الكباش بالأقصر2017-05-21 16:40:08
أكد المهندس طارق ميلاد، مدير الإدارة الهندسية بمنطقة آثار مصر العليا، أن الإدارة انتهت من إعداد مقايسة كاملة بأعمال مشروع إعادة كشف وإحياء طريق الكباش بالأقصر، بتكلفة 233.5 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن الإدارة تنتظر توفير التمويل لاستئناف العمل بالمشروع.
وقال مدير الإدارة الهندسية - في تصريح اليوم “الأحد” - إن وفدا من الهيئة الهندسية التابع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة قد زار المحافظة أمس السبت، والتقى محمد بدر محافظ الأقصر، وذلك للوقوف على معوقات استكمال المشروع ، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكاتف جميع الأجهزة لإنهاء مشروع طريق الكباش بشكل يليق بمصر.
كما أشار إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة توفير الاعتمادات المالية لنقل الكنيسة الإنجيلية إلى مكان بديل، حيث سيتم إزالة الكنيسة الإنجيلية، بينما سيتم الإبقاء على كنيسة العذراء مع إزالة مبنى الخدمات بها، وتصميم الجزء المتبقي بشكل هندسي لمرور طريق الكباش أسفله.
وقال ميلاد إنه تم عرض نتائج أعمال الحصر لتوفير الاعتمادات المالية لنقل نجع أبو عصبة بالكرنك إلى مكان بديل، من أجل استكمال المشروع، حيث أن النجع مقام داخل حرم طريق الكباش جنوب معبد الكرنك.
وأضاف أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها تحديد أماكن المرافق الممتدة بطول الطريق من الكهرباء والمياه والصرف الصحي وكابلات التليفون وسبل نقلها والمدة الزمنية المستغرقة لإنهاء إجراءات نقلها ، كما تناول الاجتماع تكلفة تعويض تهجير أهالي نجع أبو عصبة وللعقارات المتداخلة مع مسار الطريق بالقطاع الثالث ومدرسة السلام بالقطاع الرابع لاستكمال أعمال الكشف، وتكلفة إنشاء كنيسة بديلة للكنيسة الإنجيلية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ، كما طالبت مسئولي الآثار بتجهيز الرسوم والخرائط الخاصة بكل قطاع من الطريق وتحديد الأعمال الأزمة وتكلفتها.
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