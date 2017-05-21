مؤكدا تطلعه لزيارة مصر
ترامب يشيد بجهود السيسي في إعادة الأمن والاستقرار لمصر2017-05-21 16:38:26
التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بالرياض مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الأمريكي أعرب فى بداية اللقاء عن سعادته بمقابلة الرئيس السيسى ، مثمناً الجهود المشتركة الجاري اتخاذها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.
وأشاد الرئيس ترامب أيضاَ بما يبذله الرئيس من جهود شاقة فى ظل ظروف صعبة ساهمت بشكل كبير في إعادة الأمن والاستقرار إلى مصر.
وأكد الرئيس الأمريكى عزمه وتطلعه لزيارة مصر قريباً.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية هي علاقات استراتيجية هامة، مؤكداً أن التعاون بين البلدين يساهم فى الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة ومن بينها مصر. كما رحب الرئيس بما أعلنه الرئيس ترامب عن اعتزامه زيارة مصر قريباً، مشيراً إلى تطلع مصر لمزيد من التعاون مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيسين أكدا خلال اللقاء حرصهما على مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما وتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، لاسيما فى ضوء الوضع الإقليمي المتأزم الذي يشهده الشرق الأوسط، والذي يتطلب تنسيقاً وعملاً مشتركاً من أجل التغلب على ما ينتج عنه من تحديات مشتركة، وعلى رأسها خطر الإرهاب، حيث أشاد الرئيس ترامب بما تقوم به مصر من جهود فعّالة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد تباحثاً حول الموضوعات التى ستتناولها القمة العربية الإسلامية الأمريكية اليوم، حيث أكد الرئيس السيسى على ضرورة صدور رسالة قوية خلال القمة تطالب جميع الدول بعدم التدخل فى الشئون الداخلية لأية دولة، بالإضافة إلى وقف أي دعم وتمويل للجماعات المتطرفة سواء كان بالمال أو السلاح أو المقاتلين، مع احترام الاختلاف المذهبي والطائفي ونبذ الفتن والخلاف والعمل على زيادة التلاحم ووحدة الصف.
وقد أعرب الرئيس الأمريكى خلال اللقاء عن تقديره لإطلاق سراح المواطنة الأمريكية من أصل مصري آية حجازى.
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