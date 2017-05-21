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"التعليم" تنظم مؤتمر التنمية المستدامة وتحديات التعليم قبل الجامعي
اليونسكو

"التعليم" تنظم مؤتمر التنمية المستدامة وتحديات التعليم قبل الجامعي

2017-05-21 16:39:56

يعقد المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بالتعاون مع مكتب اليونسكو”القاهرة” المؤتمر السنوي بعنوان “التنمية المستدامة وتحديات التعليم قبل الجامعي”، وذلك غدًا تحت رعاية وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس مجلس إدارة المركز.

وأكدت الدكتورة جيهان كمال مدير المركز - في تصريحات صحفية اليوم - أن تطوير التعليم من أهم الأبعاد التي تتحقق بالتنمية المستدامة، ومن أجل ذلك يتم عقد هذا المؤتمر بهدف وضع خطة وطنية مصرية؛ لتحقيق الهدف الأممي الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم وغاياته السبع، فضلًا عن التوعية المجتمعية بأهمية تحقيقه.

كما أشارت إلى أن المؤتمر يدور حول عدة محاور أو غايات كتحقيق تعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف، ورعاية وتنمية الطفولة المبكرة وتوفير التعليم الجيد، بالإضافة إلى ضمان جودة التعليم والتدريب المهني والعالي والجامعي، والمهارات الوظيفية وزيادة الأعمال، وكذا الإنصاف والمساواة بين الجنسين، ومحو أمية الشباب والكبار، والمعرفة والمهارات للتنمية المستدامة.

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