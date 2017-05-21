نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أمس السبت بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، يومًا ثقافيًا فنيًا، تحت شعار”أنت فاهم غلط”، في إطار حرص الصندوق على رفع الوعي لدى طلاب الجامعات، وأسرهم، بأضرار تعاطي المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الإدمان.

تضمن اليوم عرضًا مسرحيًا، من خلال طلبة معهد الفنون المسرحية، وشباب من مسرح البيت الفني، تحت عنوان “أنت فاهم غلط”، لتوعية طلاب الجامعة الأمريكية وأسرهم بخطورة قضية المخدرات بشكل فني.

العرض من تأليف عمرو حسن وتناول تصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشره داخل المجتمع، والتي ربطت تعاطي المخدرات بنسيان الهموم والمشكلات، وزيادة القوة البدنية والتركيز .

كما تم عرض الفيلم الروائى القصير (4 × 6)، الذي تم إنتاجه بالتعاون بين صندوق الإدمان، والهيئة العامة لقصور الثقافة، عن الآثار السلبية لتعاطي المخدرات، وإيجابيات التعافي منه، والذي جسد فيه الفنان محمود عبد المغني، شخصية شاب تعرض هو وأسرته لمحنة الإدمان، وحول بإرادته هذه الحالة إلى نموذج ناجح من التعافي.

وجسدت الفنانة سوسن بدر، دور الأم المساندة لابنها، والداعمة له في رحلة العلاج والتعافي.