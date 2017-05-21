 Moheet on google
الأحد 21 مايو 2017 05:07 مساءً
روابط سريعة
"أنت فاهم غلط" .. مبادرة فنية للتوعية بأخطار الإدمان
18622982_1320703104716159_862518371_n

"أنت فاهم غلط" .. مبادرة فنية للتوعية بأخطار الإدمان

2017-05-21 16:34:51
كتبت: رانيا عبد الغنى

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أمس السبت بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، يومًا ثقافيًا فنيًا، تحت شعار”أنت فاهم غلط”، في إطار حرص الصندوق على رفع الوعي لدى طلاب الجامعات، وأسرهم، بأضرار تعاطي المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الإدمان.

تضمن اليوم عرضًا مسرحيًا، من خلال طلبة معهد الفنون المسرحية، وشباب من مسرح البيت الفني، تحت عنوان “أنت فاهم غلط”، لتوعية طلاب الجامعة الأمريكية وأسرهم بخطورة قضية المخدرات بشكل فني.

العرض من تأليف عمرو حسن وتناول تصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشره داخل المجتمع، والتي ربطت تعاطي المخدرات بنسيان الهموم والمشكلات، وزيادة القوة البدنية والتركيز .

كما تم عرض الفيلم الروائى القصير (4 × 6)، الذي تم إنتاجه بالتعاون بين صندوق الإدمان، والهيئة العامة لقصور الثقافة، عن الآثار السلبية لتعاطي المخدرات، وإيجابيات التعافي منه، والذي جسد فيه الفنان محمود عبد المغني، شخصية شاب تعرض هو وأسرته لمحنة الإدمان، وحول بإرادته هذه الحالة إلى نموذج ناجح من التعافي.

وجسدت الفنانة سوسن بدر، دور الأم المساندة لابنها، والداعمة له في رحلة العلاج والتعافي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3