تحدّى رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني، السيد هاشم صفي الدين، الإدارة الأمريكية ووصفها بـ”المجنونة”، مؤكداً انها لن تتمكن من هزيمة حزبه بعد إدراجه على”قائمة مشتركة للارهاب”.

وقال صفي الدين، اليوم الأحد في أول تعليق على إدراجه على “قائمة مشتركة للارهاب”، من قبل واشنطن والرياض، خلال مشاركته في احتفال في جنوب لبنان، إن “الإدارة الأمريكية حينما كانت على حالها وأوضاعها، لم تتمكن من النيل من المقاومة، وبالتالي فإن هذه الإدارة الأمريكية المعاقة والمجنونة بقيادة ترامب، لن تتمكن من المقاومة، ولن يحصلوا على شيء” وفق تصريحاته التي نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية .

وأضاف “ما سيحصلون عليه هو مزيد من الصراخ الإعلامي، وسينتهي كل ما فعلوه” معتبراً أن الولايات المتحدة “باتت أضعف بكثير مما كانت عليه في السنوات والعقود الماضية”.

ويأتي موقف صفي الدين، بعد إعلان واشنطن والرياض الجمعة، إدراجه على أول “قائمة سوداء مشتركة للارهاب” بين البلدين، وذلك قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية، في أول زيارة خارجية له تنتهي الاثنين.

وأعلنت الخارجية الأمريكية الجمعة أن هذه الخطوة “هي مثال آخر على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والسعودية في مكافحة تمويل الارهاب”.

وأوضحت وكالة الانباء السعودية “واس” أن المملكة اتخذت هذا الاجراء “على خلفية مسؤولية صفي الدين عن عمليات لصالح ما يسمى حزب الله اللبناني وتقديمه استشارات حول تنفيذ عمليات إرهابية ودعمه لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد”.

ويعد صفي الدين، المولود عام 1964،الرجل الثاني في الحزب بعد أمينه العام، وهو من المقربين من إيران. وقريب للأمين العام السيد حسن نصرالله، ويشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، أي الجهاز الذي يشرف على الشؤون السياسية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية للحزب.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله الشيعي المدعوم بشكل رئيسي من إيران، الخصم اللدود لإسرائيل، “منظمة ارهابية”.

ويشارك حزب الله، وهو من أبرز حلفاء دمشق، إلى جانب الجيش السوري في محاربة الفصائل المعارضة بشكل علني منذ العام 2013.

وكانت السعودية الداعمة للمعارضة السورية أعلنت في اذار/مارس 2016، حزب الله “تنظيماً إرهابياً”، وسبق ان اتخذت إجراءات اقتصادية عقابية بحق مسؤولين في الحزب وأفراد وشركات قالت إنها على علاقة به.

كما علقت الرياض العام الماضي برنامج مساعدات عسكرية للجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات دولار، على خلفية ما اعتبرتها “مواقف عدائية” من جانب بيروت ناتجة عن “خضوع” لبنان لحزب الله.

وتتهم السعودية حزب الله أيضاً بدعم الحوثيين الذين تقود تحالفاً عسكرياً ضدهم في اليمن.