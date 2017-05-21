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إنشاء كلية للطب البيطري بجامعة الفيوم
جامعة الفيوم‎

إنشاء كلية للطب البيطري بجامعة الفيوم

2017-05-21 16:23:57
خاص: محيط

صرح رئيس جامعة الفيوم الدكتور خالد حمزة، بأن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إنشاء كلية للطب البيطري بالجامعة، على أن تبدأ الدراسة بالكلية بمجرد استكمال جميع المقومات المادية والبشرية الخاصة بها.

وأضاف حمزة - في تصريحات صحفية اليوم الأحد - أن جامعة الفيوم تسعى إلى استكمال باقي الكليات غير الموجودة بها للحفاظ على أبناء الفيوم من الاغتراب، مما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطلاب وأسرهم، مشيرا إلى أن الجامعة سبق أن حصلت على الموافقة المجلس على إنشاء كلية الحقوق وتطمح لإنشاء كليات العلاج الطبيعي والتربية الرياضية والتجارة.

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