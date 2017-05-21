أعلن مركز اكسفورد التعليمي بدولة الكويت كما نشرت جريدة Arab times اليوم عن حاجة المركز لملء بعض الوظائف الشاغرة به للعمل في التخصصات التالية

مربيات اطفال لمرحلة التمهيدي و K و KG2 للعمل بدوام جزئي علما بأن سوف يكون عدد الأطفال 8 أطفال بحد أقصى في المجموعة الواحدة ، بشرط أن تكون مؤهلة للتدريس و قادرة علي تحضير الدروس و الجداول.

كما أعلن أيضا عن حاجته الى مدرسين رياضيات و علوم و لغة انجليزية للمرحلة الابتدائية و الثانوية.

و علي المتقدم لوظيفة مدرس اللغة الانجليزية ان يكون قادر علي تحدث الانجليزية بطلاقة.

و ذكر المركز أنه سوف سوف يوفر بيئة عمل احترافية ، و فرصة للتطوير الوظيفي ، و سوف يكون عدد الاطفال 3 أطفال علي الأكثر لكل مجموعة ، تنظيم ساعات العمل ، و يوجد تدريب كامل قبل بدء العمل.

للمزيد من التفاصيل و طريقة التقديم للوظائف المذكورة، يمكن الاطلاع على صورة الاعلان كامل من هنــــا ، كما يمكن تصفح المزيد من فرص العمل في تخصصات أخرى في مصر و الخليج عبر موقع شغلانتي.