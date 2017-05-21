ينصح الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقاً وأستاذ الأمراض الجلدية، بإتباع بعض الإجراءات للحماية من الإصابة بضربات الشمس.

- شرب المياه على مدي أربعة وعشرين ساعة بكميات كبيرة.

- ضرورة تناول طبق سلاطة يومياً مكون من الخيار والطماطم والجرجير والجزر وتناول البطيخ والكانتالوب كفاكهة.

- عند الخروج يجب إرتداء الملابس الخفيفة البيضاء أو ذات الألوان الفاتحة المصنوعة من القطن وممنوع إرتداء أى ملابس مصنوعة من خيوط صناعية بما فيها الشرابات.

- عدم السير في الشمس مباشرةً خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتي الرابعة عصراً وفي حالة الاضطرار لابد من لبس طاقية أو أو ما شابه ذلك على الرأس.

- ضرورة الاستحمام بالماء البارد وليس الفاتر، مع ضرورة تجفيف الجسم باستمرار خاصةً أماكن الثنايا مثل، تحت الإبط وغيرها وبين أصابع القدمين ويفضل بورق حمام وليس فوطة قماش.

وينصح الناظر البنات والسيدات بعدم وضع مستحضرات تجميل أو عطور على الجلد والخروج بها صباحاً، مع التهوية الجيدة وخاصةً للأطفال الصغار وشرب مياه بكميات كبيرة وارتداء ملابس خفيفة جداً. كما يوصي بعدم إرتدائهم الحفاظات الصناعية (البامبرز وغيرها ) في البيت نهائياً مهما كان هناك تعب على الأمهات في غسيل الغيارات القطنية فالغيارات القطنية هى المطلوبة هذه الأيام خاصةً داخل المنزل.

وللوقاية من المرض يجب التهوية المناسبة، والاستحمام بالماء البارد وعدم الاستحمام بالماء الدافئ، استخدام محاليل ملطفة مثل محلول “الكالامينا”، وهو علاج فعال للمرض، استخدام مضادات “الهيستامينك” وهى وسيلة للقضاء على الحكة، لبس الأقطان، وضع بشكير تحت الأطفال فى أثناء النوم.

وحذر الناظر من استخدام المكياج أثناء الشمس والنوم به ليلاً، لأنه يؤثر على البشرة، لذا ينصح بالإكثار من شرب المياه والخضار الطازج مثل، الجزر والجرجير والفلفل الأخضر والخيار والفاكهة بكل أنواعها دون استثناء، أكل البطيخ والألياف مفيدة لصحة الجلد والشعر فى فصل الصيف.