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انطلاق القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض بحضور السيسي
ترامب والسيسي ـ القمة الحليجية الامريكية

انطلاق القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض بحضور السيسي

2017-05-21 16:20:16
أ ش أ

انطلقت القمة العربية الإسلامية الأمريكية في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض وذلك بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس عبدالفتاح السيسي بالإضافة إلى قادة ومسئولي 55 دولة عربية وإسلامية ؛ لمناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

وحرص الرئيس الأمريكي على التقاط صورة تذكارية مع القادة والمسئولين المشاركين في القمة فيما اختتمت منذ
قليل القمة الخليجية الأمريكية بحضور قادة مجلس التعاون الخليجي والرئيس ترامب.

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