أشاد وزير الثقافة حلمي النمنم بجودة الأعمال الفنية التي يقدمها الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أنهم أصحاب موهبة عالية في التصوير الفوتوغرافي والرسوم التعبيرية والنحت، وغيرها من الفنون.

جاء ذلك، خلال افتتاح الوزير فعاليات الدورة الخامسة لملتقى (بكرة أحلى) لذوي الاحتياجات الخاصة في قصر الأمير طاز اليوم الأحد بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ولفيف من المسئولين والفنانين بوزارة الثقافة، ويستمر الملتقى حتى 28 مايو الجاري.

وقال النمنم” إن هذا الملتقى هو جزء من اهتمام وزارة الثقافة بذوي الاحتياجات الخاصة، وجزء من التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني فيشارك به عدد كبير من الجمعيات الأهلية من القاهرة الكبرى والمحافظات، ووجه بعمل التجهيزات اللازمة لإقامة معارض خاصة في التصوير الفوتوغرافي لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الابداع الثقافى بدار الأوبرا (الهناجر).

من جانبه أكد رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور أحمد عواض أن الصندوق مستمر في تقديم الملتقى، ووجه الشكر إلى وزير الثقافة على موافقته تخصيص مركز طلعت حرب الثقافي ليكون مركزا لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم توزيع عدة جوائز على الفائزين.

وتضمن الافتتاح معرضا للفنون التشكيلية، وعرضا فنيا للتنورة والمولوية مع «فرقة الصامتين» إخراج رضا عبد العزيز، وورش فن تشكيلي وعروض فنية، ورش تنمية المهارات عبر الفن، وتم تقديم عروض للفرق والأعمال الفائزة، وكتابة شعر وعروض مسرحية واستعراضية وموسيقى وغناء.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الملتقى في مركز طلعت حرب الثقافي، ومركز إبداع الطفل ببيت العيني طوال فترة الملتقى، وتضم لجنة التحكيم الدكتورة أمانى صبري استشاري التربية الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة، وخالدعمار إسماعيل فنان تشكيلي بمركز سعد زغلول، والدكتورة سلوى محمود محمد مدرس بجامعة الأزهر، وفاء سليمان أحمد مدرس أول لغة إنجليزية.

ويعد الملتقى بمثابة اللقاء السنوي لذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف مؤسسات المجتمع المدني وكذلك الأفراد ويشارك هذا العام أكثر من 100 متسابق من أفراد وجمعيات المجتمع المدني، وتبلغ قيمة جوائز الملتقي عشرة آلاف جنيه للمجالات المختلفة في الفنون التشكيلية ـ المسرح ـ الغناء ـ الشعر.

ومن الجهات المشاركة في الملتقى: جمعية الحق في الحياة، مركز أبى سيفين، مؤسسة ممكن، جمعية فرسان، جمعية التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان، جمعية بسمة أمل، وحدة الركن الأخضر، جمعية آباء وأبناء، الجمعية المصرية لذوى الاحتياجات الخاصة «نحو التقدم» دار السندس للأيتام، جمعية نداء لتأهيل الصم وضعف السمع ، جمعية حقوق ذوى الإعاقة، ومن المشاركين أحمد عاطف زمزم، الفنانة حنان النحرواى، الفنانه منار صلاح الدين.