ظريف: على ترامب أن يبحث مع السعودية سبل تفادي تكرار هجمات 11سبتمبر2017-05-21 16:16:47
حثّ وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجود في السعودية حاليا، على أن يبحث مع مسؤولي المملكة سبل تفادي هجوم آخر على بلاده على غرار هجمات 11 سبتمبر.
وكتب ظريف في مقال نشره الأحد الموقع الإلكتروني لشبكة العربي الجديد الإخبارية والمحسوبة على قطر يقول”عليه (ترامب) أن يدخل في الحوار مع السعودية حول الطرق الكفيلة بمنع الإرهابيين التكفيريين من الاستمرار في تأجيج النار على مستوی المنطقة وتكرار أمثال حادث 11 سبتمبر من قبل رعاياها في الدول الغربية”.
وأشار ترامب نفسه لأنصاره خلال حشد انتخابي في فبراير/ شباط 2016 إلى أن المملكة ربما تقف وراء هجمات 11 سبتمبر في نيويورك ، التي أودت بحياة أكثر من 3000 شخص.
وقال ترامب وقتذاك “ستعرفون من هو الذي دمر مركز التجارة العالمي، في واقع الأمر لأن لديهم أوراقا سرية للغاية، ربما تعرفون أنهم سعوديون”.
لكن ترامب توقف منذ انتخابه عن تصريحاته العلنية الحادة وعلى حسابه على تويتر بشأن السعودية الحليفة المهمة للولايات المتحدة وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وتتبادل طهران والرياض الخصمان الإقليميان الاتهامات برعاية جماعات أصولية سُنية وشيعية في مناطق الصراع بالشرق الأوسط.
ويقول منتقدو السعودية إن تطبيقها المتشدد للشريعة الإسلامية يؤجج التطرف السُّني، بل ويذهب البعض إلى اتهام المملكة بالمسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر، بحسب تقرير لـ”رويترز”.
ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة في ثاني أيام زيارته للرياض، يناشد فيها زعماء العالمين العربي والإسلامي توحيد الجهود ضد التهديد المشترك الذي يتمثل في الإسلاميين المتشددين.
هذا، ويواصل ترامب زيارته الى السعودية حيث عقد قبل الظهر قمة مع قادة الدول الخليجية على أن يعقد في وقت لاحق اليوم قمة أخرى مع حكّام دول عربية وإسلامية.
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