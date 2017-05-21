"أنت حر" عرض مسرحي يتناول مفهوم الحرية من زاوية إنسانية2017-05-21 16:19:38
شهد مسرح المهن الطبية بالجابرية، مساء الجمعة، عرض مسرحية “أنت حر” ، التي لاقت اقبالا جماهيريا في العرض الثاني لها بالكويت بواسطة فريق تخدير المسرحي.
وقال مخرج العرض محمود سامي، إن فريق تخدير يعد أول فريق مسرح مصري بالخليج قدم عددا من الأعمال الفنية ويسعى لتقديم المزيد، مشيرا إلى أن الفريق يحركه الفكر والرؤية والفن الذي يحترم عقول الجمهور الخليجي والعربي بعيد عن الإسفاف.
واضاف ان العرض تناول مفهوم الحرية من وجهة نظر إنسانية تحاوب القهر الذي يمارسه رب الأسرة أو صاحب العمل وحتى الأزواج، مشيرا إلى فريق تخدير قدم عددا من الأعمال الفنية بالكويت ويسعى لكسب مزيد من الجمهور المحب للفن الراقي والهادف في الفترة المقبلة.
وتناول العرض مفهوم الحرية بشكل شامل لا يقتصر على السياسة في مجتمعاتنا العربية.
وشهد العرض استعراضين غنائيين من تأليف وائل حمزة ومحمود طلعت، فضلا عن أبطاله وهم مجموعة من الشباب المصريين مروة ومشيرة وإسلام وشعبان ومي وسعيد وشيماء وأمنية وباسمة وهيثم وبينهم عدد كبير من الأطباء الذين أثبتوا.
جدير بالذكر مسرحية ” أنت حر” من تأليف لينين الرملي، ورؤية وإخراج د. محمود سامي.
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