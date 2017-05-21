أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان أن نحو ٦٠٪‏ من المواطنين سيظلون يتمتعون بالدعم المخصص لمياه الشرب .

وقال مدبولى امام اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والى اليوم ، إن هذه النسبة تمثل الشرائح الثلاث الأولى من المستهلكين .

وأضاف أثناء مناقشة اللجنة الموازنة العامة للقطاعات الخدمية بالوزارة أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يجب أن يتحمل تكاليف تشغيله وإحلال وتجديد المحطات.

من جانبهم أكد عدد من ممثلى وزارة الأسكان أن الوزارة لا تتاخر ابدا عن توفير الاعتمادات اللازمة لتطوير أنظمة الصرف الصحى، وتوفير شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة و تتطلع الى معاونة المجلس في تعظيم دورها مستقبلا من خلال تطوير التشريعات المنظمة للإسكان التعاونى لتطوير المنظومة ، وتحقيق المستهدف ؛بما يساعد على القيام بدورها علي أكمل وجه .

واكد ممثلو وزارة الاسكان ، أن الموازنة الجديده تلبي متطلبات معظم القطاعات وخطة مشروعاتها بشكل جيد .

من جانبه أوضح اللواء سيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أن الهيئة قامت وتقوم بانجاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بربوع الجمهورية فى اطار خطة طموح لتغطية احتياجات كافة المناطق.