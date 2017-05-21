الظلم يأذن بخراب العمران .. والقاهرة تقاوم الضياع

المماليك .. تهور وفساد وخيانة تنتهي باحتلال

مراد بك تعاون مع “الفرنسيس” لحرق القاهرة !

الرسالة الأخيرة : السحر يجوز في المحرومين من الأمل

”زينة” يطمع بها التركي والمملوكي والفرنسي

عيناه لا تبرحان أحجار البيت، تميل نفسه لدهاليزه وبواباته وغرفه العتيقة، يرمق النقوش والمشربيات السامقة متقنة الصنع. لابد أن الكاتب د. عمار علي حسن قد انتعشت ذاكرته بالنسمات المنعشة وهو يجلس بالتختبوش أو صحن الدار، حين بدأت محاولاته لاستنطاق المكان بما كان قبل مائتي عام، وما عاصره من أحداث جسام وتعاقب سلطة الترك والمماليك والفرنسيس.. فالذكرى تنفع !

قبل الحملة الفرنسية بأربع سنوات فقط، كان “بيت السناري” حديث الناس، أبهة وروعة معمارية لا تضاهى، لم لا وصاحبه “إبراهيم كتخدا السناري” يعد الرجل الثاني بعد مراد بك ، شيخ البلد المملوكي.وسيشهد البيت تهجير أهله زمن الحملة وتحويله مقرا لعلماء ورسامي الحملة والتي أخرجت موسوعة “وصف مصر” .

الرواية صادرة عن الدار “المصرية اللبنانية” وحازت مخطوطتها جائزة الطيب صالح للإبداع الروائي 2016، وتتلمس زمن الحملة الفرنسية على مصر، ثلاث سنوات ولكنها عكست صدمة حضارية بين عالمين؛ فقد خرج المصريون البواسل بأسلحتهم الصدئة البدائية من سكاكين وبلط لملاقاة قنابل ومدافع الفرنسيس. كانوا يعانون استبداد وخيانة حكامهم المماليك ومن قبلهم العثمانيين، وبدا أنهم تكيفوا ولو على مضض، ولكن هبتهم ضد الاحتلال كانت دفاعا عن الأرض والهوية.

صحيح أن المقاومة لم تؤت ثمارها، وكانت صولات المماليك أمام الفرنسيين تنتهي بهزيمة منكرة، في القاهرة ومدن الصعيد، ولكن السبب الحقيقي كما يخبر الجبرتي قديما، ويخبر الراوي اليوم هو “تهور وطيش” و”استبداد” الحاكم الخائن مراك بك، شيخ البلد من تحت لواء الدولة العثمانية الضعيفة، وطبقة المنتفعين “البطانة” وبين وجوهها بطل الرواية وصاحب البيت “إبراهيم السناري”. كانوا يصفون المصريين بـ”الملاعين” حين يتذمرون من دفع المزيد من الضرائب والجباية، نظير حمايتهم!

تنتهي الحملة سريعا بضغوط عثمانية إنجليزية، ويكون احتفال آل عثمان بخروج آخر جندي ممثلا بمذبحة رهيبة لمئات المماليك فوق بارجة بحرية بالاسكندرية، فلا يفلح الساحر حيث أتى.

تلقى السناري ضربة سيف نافذة بصدره، بعد أن أدرك أمراك المماليك الحيلة المدبرة لهم من قبل “الطنبورجي” التركي، وفي لحظات احتضاره على متن البارجة ، وبين عشرات الجثث للمماليك وصيحات الهاربين ممن ألقوا بأنفسهم في الماء، شاهد ما يكلل رحلة الفساد بالندم والخزي؛ فأمه تجري في أرض موحولة ، تحمل الحطب وتجدف بيديها في مركب يغوص بالوحل بصحبة أبيه، وهما يناديان على ابنهما ويسحبان روحه في هدوء!

بين جنبات النص

الرواية سردها راوٍ عليم، بلغة عذبة محكمة العبارة، ثرية معجميا كعادة الكاتب، وتخللتها حوارات بين الأبطال، ولعبت دور البطولة فيها الجارية “زينة” .

وجاءت الرواية بألفاظ يرجع كثير منها لزمان السرد في عصر المماليك ، استخدمها الكاتب بمرونة ويسر وبلا تكلف، فجعلت القاريء مندمجا مقتنعا بما يشاهده من أيام المصريين وماضيهم .لكن عمار علي حسن لم ينقل مفردات عصر فحسب، وإنما نقل ثقافته مجتمع بأكملها، وهو ما استلزم منه دراسة معمقة بلا أدنى شك.

ويتسم أسلوب الكاتب في جميع أعماله برهافة الوصف، يقول مثلا : رآها من الفتحة التي كانت لا تزال تشاكس الهواء الطري” .وفي مقطع آخر : “.. مشى حتى وصل الحارة، المسربلة بنور شحيح لقنديلين يرتعش ضوؤهما في نسائم هبت فجأة”

يكاد النص يتحول لفيلم تشاهده مع الكاتب ولا تقرأه، ويهتم الكاتب بالأحداث المهيأة مهما بدت هامشية.

ننظر مثلا لمشهد فيضان النيل قبيل الحملة الفرنسية : يقول الراوي “قبل مدة ليست بالبعيدة كان الناس يجرون في الاتجاه المضاد، وأقدامهم تغوص في سرسوب ماء ضحل، يلثم جدران البيوت. رآهم من جلسته تلك، ولم يحرك ساكنا، وهو غارق بين سحابات الدخان الاسود، وتحت لسانه قطعة أفيون من أفخر الأنواع “.

وننظر للقاهرة التي تحولت لخراب بعد اندفاع المياه إليها قبيل الحملة الفرنسية بقليل، أكوام القمامة والذباب وهو ما يشي بالفساد ورائحته

وبقدوم الحملة نقرأ : “وصلت إلى مشارف قصر العيني، والشمس تنتحر على مشانق غربية، حبالها زرق وسود، وريح تندلع وتزمجر فجأة في وجه السكون، وكأنها آتية في ركاب جنود بونابرته الذين كانوا يتقدمون في اتجاه المحروسة، ورؤوسهم مسكونة بحكايات قادتهم عن القاهرة مدينة السحر والعجائب”

مشاهد الرواية تتوالى زمنيا بسلاسة باتجاه ذروة الأحداث الكبرى المتمثلة في سنوات الحملة الفرنسية على مصر وما تبعها من سقوط البلاد بيد الأتراك العثمانيين من جديد، ولا يعمد الكاتب كثيرا لتقطيع المشاهد كما خلت الرواية من التقسيم لفصول وعناوين تقطع التخييل.

المكان بالرواية تهيمن عليه شوارع القاهرة وحواريها العتيقة كبركة الفيل وبولاق والأزبكية، وإن بدت من بعيد محافظات مصر حيث المواجهات بين المماليك والفرنسيس ، ثم مذبحة المماليك بالاسكندرية.

السناري وزينة .. حالة عشق

يلتقط الراوي خيطا دراميا يؤنسن به التاريخ، عبر علاقة حب ملتهبة تجمع إبراهيم كتخدا السناري بجاريته الحسناء “زينة”. جمع بينهما شعور اليتم؛ هو غريب عن أرضه منذ جيء به عبدا من مدينة “سنار” بالسودان، وهي يتيمة الأبوين ذاقت مر الفقر وقتل مراد بك أبيها غرقا بطمي النيل عام الفيضان، وساقها المماليك لقصر مصطفى بك ، حتى رآها السناري وكانت هديته نظير خدمته للوالي.

لم تكن بالنسبة له محظية أو جارية، ولم تكن بالطبع زوجة شرعية، ولكنها لم تهتم بذلك، فقد كان سيدها وحبيبها “طفل” بين يديها. أما هو فلم يعرف الأمان إلا معها، واستأمنها على خبيئته التي تحوي كنوزه النفيسة، واختصها بربعها بعد رحيله واقتسام الباقي بين أهله ثم وقفها لجامع السيدة والمساكين.

”كانت تعرف أن رقاب أمثال سيدها تطير في نهاية الرحلة، كأي طائر يطير بعيدا، أعلى مما يمكن لجناحيه أن يتحملا ، لم يكن لديها مانع من أن تصعد معه، حتى لو كان مصيرها مثل مصيره، ولحظة نهايتها تحين مع نهايته”.

استهل الراوي عمله بمشاهد تغلب عليها لغة الجسد بين البطلين ، السناري وزينة، وربما استفاض في إطالتها ومنحها مساحة كبيرة باستهلال العمل قد تشغل القاريء عن المغزى الحقيقي ، ولكن على أية حال ما إن تنطلق مشاهد الرواية بين شوارع المحروسة حتى يخفت الحسي لصالح المعنوي. يضاف أن لغة عمار علي حسن لا تعرف للابتذال طريقا.

يشارك السناري بمواجهة “الفرنسيس” وفي غيابه يتعاقب على عشق “زينة” الضابط الفرنسي “دوبريه” ، وجارها بالحارة القديمة “حسن جعيدي” ، كلاهما عشقها وضحى لأجلها، ولكنها راوغت واستخدمتهما لحماية سيدها وظلت على إخلاصها له. وفي هذا تشبه رمزيا حالة مصر المتقلبة بين مطامع المستعمرين ، ويبدو ذلك جليا بمشهد الخاتمة؛ فأقدار الجارية تسوقها بعد مقتل سيدها لقصر “القبطان” العثماني قاتل السناري، في موكب يسير فيه العشقيان؛ الغازي وابن البلد المغلوب!

صاحب الجاه والسحر!

منذ جلبوه عبدا إلى مصر، عُرف “السناري” بقدراته الخارقة، وهذه أيضا لمحة رمزية ترتبط بالفهلوة والسحر الذي تتسم به شخصية البطانة الفاسدة. ذاق العذاب ولما عمل السناري بالمنصورة بوابا لتاجر كبير، أصبح الناس يأتونه لفك السحر والرقية، وذاع صيته.

اقترب السناري من مصطفى بك الكبير حاكم البلاد وتعلم التركية، وكان طرفا بالفتن حتى أمر مراد بك الكبير بقتله فهرب ودخل بخدمة الأمير حسين بك، ولكن سرعان ما عفى عنه وألحقه بخدمته وصار نائبا له.

و”لا يمنع حذر من قدر” هكذا يرى السناري وزينة منذ البداية نهايتهما الأليمة؛ فالسناري تتراءى له بمجلس الحكم بين الأمراء حالة الفوضى والهلع التي تعم البلاد والمذبحة العظيمة التي تصيب الأهالي والمماليك على يد الغزاة، أما زينة فترى في منامها سيدها بتفاصيل مقتلته التي كانت بمياه النيل!

كان السناري بطل الرواية يعلم تماما أن نهايته محتمة بزوال نجم المماليك عن البلاد، فالأتراك لن يأمنوا لهم من جديد، وهو الرجل المقرب من “الخائن” مراد بك، والذي شاهد مصرعه بالطاعون وذله بعد طول تجبر ونفوذ. لكن السناري لم يكن يأبه من قبل بمعاناة الناس، كان الجوع ينهشهم خاصة في مواسم بوار المحاصيل والفيضان ، فيما خزائن غلاله مترعة بالمؤن وخيوله يطمئن لتبنها، وكأننا إزاء “قارون” المماليك.

برغم فساده، رفض السناري أن يكون خائنا للمقاومة امثال مراد بك ويعقوب القبطي؛ كان ينظر لثروته باعتبارها حقا مكتسبا يتقضاه عن حماية الناس، ضمن أمراء المماليك، ولكنه يؤمن في حكمة دائمة : القوة في يد ساكني الشقوق، هؤلاء حين يملأون الشوارع لا يستطيع أحد صدهم ولا ردهم. إنهم مارد جبار، طالما كنا نخشاه ونحن في الحكم ، دون أن نعلن هذا، وطالما عملنا على أن نشتت هذا الجمع، والآن إن وحدناه سيكون المطرقة الضخمة التي تنزل على رؤوس الفرنسيس فيفقدون صوابهم، ولا يجدون بدا من الرحيل”

وحين تخفى السناري بهيئة مكاري يقود حماره إلى جوار قصر الألفي ليستقي الأخبار حول بقاء الفرنسيس، تبدو لحظة درامية مكثفة لمعنى الرواية حين استقل دوبريه غريمه الذي سعى لأن يدوس شرفه بغيابه، ودار حوار بينهما، وقد أخبره السناري أن ظلم الأتراك والمماليك بلا حدود، ولكن الناس لم يتعلموا الخروج عليهم لأنهم يحركهم الأكابر من شيوخ وأمراء وتجار.

تفشي الظلم

لقد نكث الأمراء عهدهم مع العلماء وشيوخ الأزهر كعمر مكرم والشيخ البكري والشيخ الشرقاوي والذين لجأ لهم الناس لرفع الجور والظلم والضرائب التعسفية والالتزام. ونرى بالرواية الجارية “زينة” وهي ترتدي زي الرجال، وتتعقب سيدها لتحذيره من الفرنسيين، فتلتقي سيدة يقتلها الجوع منذ ثلاثة أيام، وكانت هذه حال الكثيرين من أهل المحروسة .

وسنرى بالرواية بالفعل مجتمعا “يقاوم الضياع”؛ وربما لذلك كان بعض مرتادي “المقهى” بالرواية لا يتحمسون للمقاومة، فمن يضمن أن يزول مستبد ويأتى أنكى منه!

لقد عاشت القاهرة أياما من المجاعة والخراب؛ فنرى مراد بك يشارك العدو بقتال أهل البلد ويجبرهم على الجباية ويسلمه المؤن والذخيرة والمقاومين وياسهم بحريق القاهرة إبان ثورتها الثانية 1800، وهو ما فعله الفرنسيون برغم تعهد قائدهم الأول نابليون باحترام الإسلام وحماية المصريين. ولم يكن ما قام به البطل سليمان الحلبي من قتل لكليبر قائد الحملة الثاني إلا رد فعل لشراسة الاحتلال بحق المصريين، ولما جاء القائد الثالث عبدالله مينو تزوج من مصرية وأعلن إسلامه وعاهد أمراء المماليك بحكم الصعيد ولكنه مني بهزائم منكرة.

وكان الأزهر ذو صورة شاحبة بالرواية ، لم يتشكل فنيا بين النسيج في صورة أبطال يحركون المشهد، فالشيخ الخضيري ظل شاهد حق مؤتمنا، يتدخل أحيانا لحماية المقاومين، ولكنه كغيره ممن اعتلوا المنبر بالرواية راحوا يسوقون لبونابرته بدون وعي والذي اظهر احترام الاسلام. وهناك فئة ظهرت كمحرضين على المقاومة، امثال الشيخ الفيومي الذي تسبب بمقتل مصطفى الكاشف وجز راسه من قبل الاحتلال

كما بدت بين الخائنين شخصية شكر الله القبطي الذي ينزل مع رجاله لنهب الحوانيت وتعذيب المتمردين رجالا ونساء.

حكاية العشاق

حسن جعيدي، الحبيب المتيم الذي طال انتظاره لحبيبته، جارة الحارة القديمة، وهو يعمل دباغا ويسعى للانتقام من السناري الذي استولى عليها.ولكن “جعيدي” يظل رمزا لفقدان الإرادة أمام المحبوب حتى أنه يرتضي أن يعمل ناقلا لأخبار السناري كي ترضى عنه زينة، ويترك عمله ويتفرغ لتتبعها ولحراستها من أقرب مقهى للبيت، وهو للأسف لا يستطيع إنقاذها من مصيرها بعد مقتل السناري، فيتبعها صامتا مخذيا في رحلتها كمتاع للأتراك!

ويسقط الضابط دوبريه هائما بزينة ويسعى لإغوائها بترك سيدها والزواج منه، كان معجبا بشخصية بونابرت “العاشق والمقاتل” وقد كانت زينة تشبه حبيبته التي لاقت حتفها أثناء اقتحام سجن الباستيل قبل الحملة، لأجلها تعلم العربية وارتضى دخول الإسلام إن قبلت به زوجا، فراوغته ثم وشت به للتخلص منه، وكان بين الحين والآخر يظهر “غطرسة المحتل” ، ويتشفى بمقتلة البطل البشتيلي بإجبار رفاقه على إعدامه ضربا بالنبابيت، وقد توعد بالتخلص من السناري ولفق له تهمة قتل البشتيلي، ولم يتمكن من الانتقام إذ كانت الحملة قد أزف رحيلها، وانضم للهاربين من السفر وأصبح في خدمة الأتراك وسمى نفسه “سنبل” وترك بذلته العسكرية، كي لا يترك “قاهرة” زينة!!

يعترف السناري في الرسالة التي تسلمتها زينة من الضابط التركي المستأمن عليها بأن نصف كراماته مزيفة، كان يجيد قليل السحر ولكنه يصير كثيرا في أعين الناس حين يبحثون عن الأمل. وقد تعلم لغة السادة وصنع لنفسه مسربا بين أجساد الطغاة والبغاة ومكانا بين أحذيتهم الثقيلة ، وتمكن من أن يجد لنفسه دفقة هواء وشربة ماء مما يبقيهم هم على قيد الحياة كبار عند الناس وصغارا في أنفسهم .!