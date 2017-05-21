استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن، منها 4 للحاويات وواحدة بضائع عامة، بينما غادر الميناء 4 سفن للحاويات و4 سفن بضائع عامة ، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء غادره قطاران بحمولة 2563 طن قمح، و134 سيارة بحمولة 6496 طن قمح ، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 94 ألفا و801 طن ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 161 ألفا و517 طنا.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الميناء شملت 11800 طن يوريا و7000 طن فوسفات و2000 طن علف بنجر و1500 طن رمل.