تبدأ اليوم، الأحد، أعمال تغليف العجلة الحربية للملك توت عنخ آمون، المعروضة حاليًا بالمتحف المصري بالتحرير، استعدادًا لنقلها للمتحف المصري الكبير بالجيزة.

يقوم على العملية فريق الترميم بالمتحف، بمساعدة فريق عمل ياباني. ويأتي ذلك في إطار عملية نقل كل القطع الخاصة بالملك توت عنخ آمون للمتحف المصري الكبير، وذلك تمهيدًا لافتتاحه الجزئي العام المقبل.